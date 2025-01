Droga, nel 2024 uno toscano su due trovato in possesso di sostanze aveva meno di 24 anni

Dai controlli antidroga fatti dalla Guardia di Finanza Toscana nel corso del 2024, emerge che il, 37,99% possessori ha 18-24 anni, mentre nei confronti dei quali è stato operato il 13,03 % dei sequestri. In totale quindi, un toscano su due trovato in possesso di droga aveva meno di 24 anni.

A renderlo noto sono le Fiamme gialle, che hanno analizzato i dati relativi ai sequestri di stupefacenti, a seguito delle attività rivolte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto della diffusione delle sostanze psicoattive, con particolare riguardo a quelle sintetiche.

Obietti del 2025, per le unità operative della Guardia di finanza, coordinate dal Comando Regionale Toscana, sarà quello di "intensificare i controlli della specie, prestando particolare attenzione ai luoghi di forte aggregazione giovanile, in orari notturni e durante il weekend. Inoltre, considerata la rilevanza del dato relativo al possesso di sostanze stupefacenti da parte dei giovanissimi, sarà essenziale intervenire sulla prevenzione, potenziando le attività informative e di sensibilizzazione che coinvolgono, in particolar modo, il mondo della scuola, allo scopo di accrescere la percezione e la consapevolezza dei rischi connessi all'uso di droghe e delle gravi implicazioni sulla salute".

