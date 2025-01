Estorsione aggravata, condannato imprenditore toscano ex gestore dell'ippodromo di Palermo

Un noto imprenditore toscano, ex gestore dell'ippodromo di Palermo, è stato condannato a 5 anni di carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Secondo l'indagine, avrebbe fatto pressioni su un ingegnere affinché lasciasse il suo incarico, avvalendosi di legami con esponenti della criminalità, facilitati da un ex consigliere comunale. L'imprenditore avrebbe incaricato il figlio di un boss mafioso di allontanare il professionista. L'ippodromo era stato affidato alla società dell'imprenditore dopo la chiusura per mafia del 2017.

