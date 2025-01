Fratelli d'Italia Fucecchio, congresso comunale per il nuovo coordinatore

La sede cittadina di Corso Matteotti del partito di Giorgia Meloni ospiterà, questo sabato alle ore 9.30, il congresso comunale per la scelta del coordinatore che succederà a Vittorio Picchianti in un 2025 nuovamente anno elettorale, considerando le elezioni regionali che si terranno, presumibilmente, nel prossimo autunno.

Interverranno alla giornata gli eletti nel consiglio comunale di Fucecchio, ma anche quelli dei comuni limitrofi oltre che ai vertici provinciali del partito. "Insieme ad un gruppo di amici che già avevano fatto politica sul territorio", dice Picchianti, "abbiamo fatto rinascere un gruppo di simpatizzanti che iniziava ad occuparsi in maniera strutturata di questioni cittadine già nel 2018. La prima esperienza del gruppo alle amministrative 2019 e la mia candidatura alle elezioni regionali del 2020 hanno fatto sì che il circolo di FDI si radicasse sempre più sul territorio. Il 32% ottenuto in occasione delle scorse elezioni politiche (percentuale record per la provincia di Firenze) e le decine di tesserati e simpatizzanti che sono stati coinvolti negli anni sono stati una spinta importantissima per la mia candidatura a Sindaco di Fucecchio dello scorso anno. Sono certo che chi prenderà il mio posto", continua Picchianti, "saprà dimostrare la qualità della nostra classe dirigente, alternativa vera all'attuale amministrazione. Il lavoro consiliare che stiamo facendo vede i nostri 5 consiglieri agire in una stretta e proficua sinergia con il collega e amico Simone Testai di Forza Italia. Una sinergia che sta già portando risultati concreti in termini di proposte".

Già dalle prossime settimane saranno programmati gazebo informativi ai quali, fin da ora, si invita la cittadinanza a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Fratelli d'Italia Fucecchio