Il sindaco Tomasi all'area ex Ricciarelli dove sorgeranno 16 nuovi alloggi ERP

Nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Tomasi, insieme al presidente di Spes Riccardo Sensi e ai tecnici, ha effettuato un sopralluogo nell’area ex Ricciarelli, situata nella zona a sud della stazione ferroviaria di Pistoia, dove è prevista la realizzazione di 16 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Il progetto, che segna un importante passo avanti per l’edilizia popolare a Pistoia, è reso possibile grazie al contributo di oltre 4 milioni di euro ottenuti dal Comune di Pistoia e da Spes attraverso il bando regionale della Toscana, tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La vittoria del bando è stata possibile grazie alla partecipazione di Spes a una procedura “speditiva” avviata dalla Regione Toscana nell’ottobre 2023, che ha permesso al progetto di ottenere un punteggio qualificato. Il Comune ha contribuito, inoltre, con un impegno economico autonomo di 250mila euro per completare il progetto e 585mila euro per le urbanizzazioni dell’intero lotto, inclusa la parte non interessata dall’intervento. Verranno realizzati un parco pubblico, illuminazione, strade con segnaletica, parcheggi e una pista ciclabile. In questo modo l’area si aprirà dunque alla città con la demolizione dei vecchi ruderi industriali ancora presenti e dei muri di recinzione del lotto.

L’area ex Ricciarelli, attualmente di proprietà della società Spes, ha una lunga storia legata alla sua destinazione industriale, cessata circa nel 2003 con il trasferimento delle attività a Sant’Agostino. Il nuovo progetto prevede il completamento della demolizione dei fabbricati industriali esistenti e la costruzione di un unico edificio di tre piani fuori terra, che ospiterà 16 alloggi. Gli interventi includono anche le opere di urbanizzazione, la creazione di aree verdi, la realizzazione della viabilità interna, con parcheggi sia pubblici che privati.

Il progetto, approvato dal consiglio comunale nel 2021, punta alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica. L’edificio sarà costruito con materiali e soluzioni innovative che garantiranno una classe energetica molto alta e performante al fine di ridurre i consumi e l’impatto ambientale, con consumi ridotti e bassi costi di gestione per gli inquilini. Tutti gli alloggi saranno accessibili e adattabili, nel rispetto delle normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Con una superficie complessiva di circa 8.914 mq, il progetto dell’area ex Ricciarelli rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per il Comune di Pistoia. Oltre ai nuovi alloggi, il piano prevede la realizzazione di spazi verdi e un sistema viario che collegherà via Traversa della Vergine, il parcheggio pubblico esistente a sud e via Mario Barbi, migliorando la mobilità dell’intera area.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di sviluppo sostenibile, supportato da fondi regionali e comunali, per offrire soluzioni abitative moderne e funzionali ai cittadini in difficoltà abitativa.

Prossimi passi. I lavori inizieranno con il completamento della demolizione degli edifici industriali esistenti rimasti e le opere di urbanizzazione seguite dalla costruzione dell’edificio. Si prevede che l’intero intervento sarà completato entro il 2028, contribuendo a una significativa riqualificazione urbana e sociale della zona sud di Pistoia.

Il consiglio di amministrazione di Spes dovrà convocare, a stretto giro, l’Assemblea dei Comuni Soci per l’autorizzazione formale a proseguire nell’operazione che sembra tuttavia una grande opportunità per la società di gestione dell’Erp.

Il sindaco Alessandro Tomasi e il presidente di Spes Riccardo Sensi ringraziano l'ingegnere Aldo Ianniello e l'architetto Maurizio De Zordo della Regione Toscana per la preziosa collaborazione e l'attenzione dedicata all'edilizia residenziale pubblica di Pistoia. Un ringraziamento va anche all'ufficio tecnico di Spes per il progetto che ha ottenuto i fondi pubblici.

