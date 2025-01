Incidente in Fi-Pi-Li, tratto chiuso tra svincolo Montelupo Fiorentino ed Empoli Est

Incidente tra più mezzi pesanti nel pomeriggio di oggi sulla Fi-Pi-Li, al chilometro 21 tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Al momento il tratto interessato è stato chiuso, con uscita obbligatoria a Montelupo Fiorentino. Sul posto sono intervenuti il personale di Avr, la polizia stradale e i mezzi di soccorso.

Il traffico risulta al momento bloccato. Come comunica il portale regionale Muoversi in Toscana in direzione mare si sono formati 5 km di coda tra Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino. Segnalate code anche nella direzione opposta, per curiosi, all'altezza di Empoli est verso Firenze.

