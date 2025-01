Estorsioni verso i compagni a scuola: arrestato minorenne a Pontedera

Si faceva consegnare soldi da altri studenti minorenni, spesso minacciandoli. Aveva messo in atto un sistema di estorsione verso altri giovani, definiti dalla polizia, "in situazione di fragilità tutelata".

Un sedicenne è stato arrestato a Pontedera e si trova all'istituto penale minorile di Firenze. Il 22 gennaio la polizia pontederese lo ha beccato in flagranza mentre si stava facendo consegnare trenta euro da un altro ragazzo.

"Attraverso un sistema di continue vessazioni e minacce, le vittime erano costrette a consegnare somme di denaro giornaliere, fino a 50 euro, agli estorsori, sia fuori la scuola che all’interno dell’edificio scolastico durante le ore di lezione non denunciando per timore di ritorsioni gravi ma vivendo una situazione di grave disagio personale al punto che non volevano più frequentare la scuola" scrivono i poliziotti.

Le indagini proseguono per identificare gli altri ragazzi coinvolti nelle estorsioni ai danni dei loro compagni di scuola.