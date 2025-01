'Ricostruzione della memoria', evento con l'odine dei geologi

L’Ordine dei Geologi della Toscana organizza sabato 8 febbraio l’evento formativo gratuito “1944 – 2024. 80 anni. Ricostruzione della memoria” nella sala espositiva dell’Archivio Storico del Comune di Firenze (in via dell'Oriuolo 35, piano terra).

L’incontro con i partecipanti è in programma alle 10.30, a seguire (ore 11) l’inizio della visita con l’architetta Raffella Loja dell’Archivio Storico del comune di Firenze.

«Il percorso che ci accoglie racconterà quanto accadde nella notte fra il 3 ed il 4 agosto 1944. Le mine tedesche provocarono la distruzione dei ponti e delle zone intorno a Ponte vecchio, a destra e a sinistra dell’Arno – spiegano dall’Ordine -. Per avviare la ricostruzione, l’amministrazione comunale bandì un concorso cui parteciparono progettisti di livello nazionale, i cui esiti costituirono la base per la definizione di un Piano urbanistico che prevedeva, tra le altre cose, la pedonalizzazione della viabilità, il rapporto col fiume, il controllo della densità edilizia. La messa in luce delle dinamiche intervenute nel processo di ricostruzione è al centro della manifestazione espositiva che disegna un significativo itinerario di lettura dell’originale patrimonio documentario dell’Archivio storico del Comune di Firenze».

Fonte: Ufficio stampa