Ruba generi alimentari, poi scappa minacciando personale con bottiglia

I Carabinieri di Piombino, nell’ambito di un’intensificazione dei controlli per contrastare i reati predatori, hanno denunciato un cittadino nordafricano sulla quarantina, già noto per precedenti, per furto aggravato e rapina impropria. L’uomo avrebbe rubato generi alimentari, principalmente superalcolici per un valore di oltre cento euro, da un supermercato, cercando di uscire senza pagare. Fermato dal personale, avrebbe minacciato i dipendenti con una bottiglia per fuggire. Grazie alle telecamere e alla conoscenza del territorio, i Carabinieri lo hanno individuato e denunciato. L’indagato è presunto innocente fino a sentenza definitiva.