Timenet Empoli Pallavolo: il girone di ritorno inizia dalla vetta della classifica

Domani, sabato 25 gennaio, al PalAramini di Empoli riprende il Campionato Regionale di Serie C con il match tra Timenet Empoli Pallavolo e Chiantibanca Cus Siena. Le giallonere scenderanno in campo alle ore 18:00, pronte a confermare la prima posizione in classifica ottenuta al termine del girone di andata.

Un cammino straordinario nella prima parte di stagione

La Timenet Empoli ha chiuso il girone di andata in vetta al girone A con un bilancio impressionante:

38 punti conquistati.

conquistati. 13 vittorie su 14 partite disputate.

41 set vinti e solo 10 persi.

L’unica sconfitta è arrivata il 18 dicembre nella trasferta contro Astra Chiusure Lampo a Bagno a Ripoli, con il risultato di 3-2. Nell’ultima giornata del girone, le giallonere hanno superato nettamente Pietro Larghi Volley di Colle Val d’Elsa con un secco 3-0.

“Quello che è stato realizzato fino ad oggi è una grande soddisfazione,” commenta Antonio Genova, Presidente dell’Empoli Pallavolo. “La scelta di puntare su un mix di atlete esperte e giovani ha portato risultati concreti, e il primo posto in classifica è un traguardo che ci dà fiducia. Tuttavia, siamo consapevoli che il cammino è ancora lungo.”

Un gruppo coeso e determinato

L’allenatore Marco Dani ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra:

“Le ragazze hanno dimostrato una coesione straordinaria, dentro e fuori dal campo, lavorando tutte per un obiettivo comune. Questo mix di esperienza e gioventù sta funzionando bene e ci ha permesso di crescere sia individualmente che come squadra. Tuttavia, il Campionato è lungo e pieno di insidie: nessuna partita sarà scontata. Confido nel lavoro che stiamo facendo, non solo a livello tecnico, ma anche mentale.”

La sfida contro Chiantibanca Cus Siena

La sedicesima giornata del Campionato segna l’inizio del girone di ritorno. La Timenet ospiterà al PalAramini il Chiantibanca Cus Siena, attualmente ottavo in classifica con 21 punti. Nel girone di andata, le giallonere si erano imposte per 3-1 nella gara in trasferta.

Giorgia Buggiani, capitano della squadra, ha dichiarato:

“Fino ad oggi il Campionato è andato come volevamo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Siena è una squadra tosta che verrà qui per giocare, non ci regalerà nulla. Dovremo rimanere concentrate e puntare dritto al nostro obiettivo.”

I prossimi appuntamenti

Dopo il match contro Chiantibanca, la Timenet Empoli Pallavolo osserverà un turno di riposo il 1° febbraio. La squadra tornerà in campo sabato 8 febbraio, nuovamente al PalAramini, per affrontare la Polisportiva Remo Masi di Rufina alle ore 21:00.

