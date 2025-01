Use Computer Gross, serve l'ultimo sforzo: prima Lucca poi la Mens Sana Siena

Potrebbe essere il fine settimana decisivo per centrare il primo obiettivo stagionale, l’ingresso fra le prime sei o, se preferite, la salvezza. L’Use Computer Gross proverà a centrarlo sul campo di Lucca domenica alle 18 (arbitri Cavasin di Rosignano Marittimo e Nocchi di Vico Pisano) o, in alternativa, aspettando buone notizie che potrebbero arrivare dagli altri campi.

In merito coach Luca Valentino non ha dubbi: “Con un finale di un girone che si è confermato ancora da decidere – spiega - vogliamo essere padroni del nostro destino e, pensando ad una partita alla volta, andiamo a Lucca per cercare di conquistare i due punti. Così faremo fino alla fine pensando a noi stessi come è nel nostro Dna”. “Come ben sappiamo – prosegue – Lucca è una squadra solida ed esperta che ha disputato finora un gran campionato e merita di essere dov'è. Ha un roster che mette insieme esperienza e qualità e basta ricordarsi della rimonta all'andata dove si è affidata al talento di Dubois e Trentin per capire che abbiamo di fronte un impegno difficile. Quindi dovremo prestare la massima attenzione e restare concentrati per iniziare al meglio la settimana finale di questa prima fase”.

I biancorossi, infatti, torneranno poi in campo mercoledì 29 al Pala Sammontana contro la Mens Sana Siena per chiudere poi la domenica successiva a Quarrata. L’augurio è che possano farlo già con la salvezza in tasca. Da ricordare infine che la partita di Lucca sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della società lucchese.