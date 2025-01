I Galli di Galleno pronti per il IX Torneo Rapid a Squadre di Empoli

Domenica 26 gennaio la squadra di scacchi "I Galli di Galleno" parteciperà per la seconda volta al prestigioso IX Torneo Rapid a Squadre, che si terrà presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli. L’evento vedrà la partecipazione di 350 giocatori provenienti da tutta Italia, tra cui grandi maestri e maestri internazionali, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita. La squadra, composta da tre giocatori e guidata da Max Stonelli, nasce all'interno dell’oratorio All’ombra del Campanile, una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Oltre a promuovere la disciplina degli scacchi con laboratori per bambini e adulti, l'oratorio organizza numerose attività educative, culturali e sociali, contribuendo alla crescita e all’aggregazione del territorio, in particolare delle frazioni.

"La partecipazione de "I Galli di Galleno" ad un torneo di tale prestigio è un risultato che premia l’impegno e la passione di chi ha creduto nella diffusione degli scacchi come strumento educativo - dichiara la sindaca di Fucecchio Emma Donnini -. Questa disciplina, infatti, non è solo un gioco ma un mezzo per sviluppare concentrazione, strategia e capacità di problem solving, valori essenziali per la crescita personale e collettiva."

Negli ultimi anni Fucecchio ha dimostrato grande attenzione verso questa disciplina, come dimostra il recente II Torneo di Scacchi organizzato presso la Fondazione I Care, che ha coinvolto con entusiasmo gli alunni della scuola primaria "Pascoli".

"Siamo orgogliosi di vedere i nostri cittadini mettersi in gioco in competizioni così rilevanti – prosegue la sindaca Donnini – e siamo certi che rappresenteranno al meglio la nostra comunità, portando con sé i valori di impegno, determinazione e fair play. In bocca al lupo alla squadra per questa straordinaria avventura!".

Fonte: Comune di Fucecchio

