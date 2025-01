Migliorano i dati sul sovraffollamento carcerario in Toscana

La Corte d'Appello di Firenze segnala un miglioramento della situazione del sovraffollamento carcerario in Toscana, con un numero di detenuti vicino alla soglia regolamentare. Al 30 giugno 2024, i detenuti erano 3.190, rispetto ai 2.990 dell'anno precedente, su una capienza di 3.163 posti. Gli istituti con il maggiore incremento sono stati Sollicciano (+115 detenuti) e Prato (+67).

Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente della Corte d'Appello, Alessandro Nencini, ha sottolineato la necessità di un investimento mirato per potenziare i progetti riabilitativi e migliorare le strutture penitenziarie. Ha inoltre evidenziato la gravità della questione carceraria a livello nazionale, ricordando il drammatico numero di suicidi in carcere registrato nel 2024 (90) e un nuovo caso già avvenuto nel 2025 in Toscana.

"Il 2024 si è chiuso con il triste primato di 90 suicidi in carcere, il 2025 si è aperto con un suicidio in un carcere del distretto toscano. La questione carceraria è un problema nazionale e va affrontata per una miriade di ragioni. Non si può immaginare che il carcere, deputato al recupero, si trasformi in una discarica sociale. Non è solo una questione di posti ma è anche una questione di cultura", così Nencini.

