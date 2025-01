Montespertoli per la Giornata della Memoria

Il Comune di Montespertoli si prepara a commemorare la Giornata della Memoria, in programma lunedì 27 gennaio, con un ricco calendario di iniziative da sabato 25 a lunedì 27. Un’occasione importante per riflettere sulla tragedia dell’Olocausto e sul valore della memoria storica, con eventi che spaziano dalla cultura alla partecipazione attiva dei più giovani.

Sabato 25 gennaio presso l’Auditorium “Vanna Cercenà” al Centro Culturale “Le Corti” si terrà alle ore 18:00 la presentazione del libro "Ritratto su macchina da scrivere. Memorie di Hannah Arendt" di Verbena Giambastiani. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’Associazione "Noi che..." e l’Associazione Bibli.a.mus di Montespertoli, sarà introdotto dal Vicesindaco Marco Pierini e vedrà la partecipazione dell’autrice. L’evento offrirà un approfondimento sulla vita e sul pensiero della filosofa tedesca, simbolo della riflessione sul totalitarismo e sulla libertà.

Domenica 26 gennaio alle ore 18:00, presso la Sala del Consiglio Comunale, si terrà un incontro dal titolo “Cos’è l’antisemitismo?”. L’iniziativa, introdotta dal Sindaco Alessio Mugnaini e dal cav. Gabriele Boccaccini, docente di Studi giudaici della University of Michigan, vedrà la partecipazione di ospiti illustri: Alessandra Tarquini, professoressa di Storia contemporanea, ed Enrico Fink, presidente della Comunità ebraica di Firenze. L’evento rappresenta il primo di una serie di incontri dedicati alla storia delle persecuzioni e alla lotta contro i pregiudizi antisemiti. Sarà inoltre l’occasione per ricordare Furio Colombo, promotore della Legge istitutiva della Giornata della Memoria, recentemente scomparso. Sarà possibile seguire l'evento in diretta sul canale youtube del Comune di Montespertoli.

Lunedì 27 gennaio alle ore 10:00, la Sala Consiliare del Comune ospiterà un incontro tra i giovani studenti della scuola secondaria di primo grado “Renato Fucini”. I ragazzi, dopo un lavoro interdisciplinare guidato dalla dirigente Sara Missanelli, presenteranno riflessioni sul tema “libertà, discriminazione, pace”. Le loro parole si intrecceranno con le note del clarinetto di Massimiliano Ghiribelli, grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale Camera Musicale Fiorentina. L’evento, patrocinato dal Comune e realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana è curato da Giovanna M. Carli per la Festa della Toscana.

