Rete Antifascista di Montespertoli si prepara al 25 Aprile

“Verso il 25 Aprile” è il titolo con cui la Rete Antifascista di Montespertoli, libera associazione di liberi cittadini, raggruppa una serie di iniziative volte a sostenere la memoria storica antifascista e a riflettere insieme sulle minacce contemporanee alla pace ed alle libertà dei popoli.

Queste iniziative si svolgono in spazi sociali del territorio come case del popolo e circoli, promotori di cultura sociale nonostante le sfide legate alla sempre e più diffusa privatizzazione.

Nell'attuale contesto politico nazionale, caratterizzato da un governo che tenta di reprimere la libertà di espressione di alcuni e legittima azioni violente e razziste, la Rete sente la necessità di rinnovare e rafforzare i valori di pace, giustizia e libertà garantiti dalla nostra Costituzione.

In questo spirito, la Rete invita la comunità, le associazioni e tutti i cittadini a partecipare e collaborare attivamente alla costruzione di un percorso di coscienza critica e impegno sociale anche, ma non solo, in preparazione della giornata del 25 Aprile 2025 a Montespertoli.

Un evento significativo è previsto per il 1 Febbraio 2025 dalle 17.00 presso la casa del popolo “I Poggio” di Ortimino, dove sarà presentato il documentario “Bandite” della regista Alessia Proietti. Questo lavoro offre una prospettiva importante sulle donne che hanno partecipato alla Resistenza, evidenziando il loro contributo e pone l'attenzione sull'emancipazione femminile durante la lotta contro il fascismo. Dopo la proiezione, musica e danze popolari con Francesco Cofone e Gli Eskimos, oltre ad un momento di convivialità e una lettura di Nada Bronzi dal libro “Briciole di vita”di Gino Fontanelli.

La Rete Antifascista invita la comunità tutta a partecipare, per approfondire insieme questi temi cruciali.

Si consiglia di prenotare per partecipare all'evento. Vi aspettiamo!

Fonte: Rete Antifascista di Montespertoli