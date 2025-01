Tramvia: inaugurata la tratta Lavagnini Fortezza - San Marco

Il 25 gennaio è entrata in servizio la Linea T2 nella sua totale estensione Peretola-San Marco. Sei le nuove fermate: Lavagnini Fortezza (dedicata a Beppe Matulli), Lavagnini Poliziano, Libertà Parterre, Cavour, San Marco Università (che è stata dedicata a Giorgio La Pira), La Marmora Orto Botanico. La nuova T2 ha aperto le porte ai passeggeri dopo 27 giorni di esercizio a “porte chiuse”.

“Per noi di GEST, che ci occupiamo della gestione delle due linee fiorentine della tramvia dal 2010, questo è un momento importante ed emozionante. Trasportiamo ogni giorno 150mila passeggeri in una città di 370mila abitanti. Tutti i nostri collaboratori, a ciascun livello e in tutti i settori, hanno contribuito alla partenza della linea” ha dichiarato all’inaugurazione l’ad di GEST Denis Ratto. “Durante le prove e il pre-esercizio, tutti gli autisti di GEST hanno girato a bordo dei tram per prendere familiarità con la nuova linea. I regolatori in sala radio hanno seguito passo dopo passo i colleghi in linea e hanno verificato i tempi di percorrenza; i manutentori hanno visionato e studiato gli impianti per comprendere i tipi di intervento da effettuare e la gestione di eventuali emergenze. In questo periodo di prova sono sorte questioni che via via sono state affrontate. Occorrerà ancora qualche settimana per armonizzare gli impianti semaforici dopodiché il servizio potrà definirsi a regime”.

All’inaugurazione in piazza San Marco hanno partecipato la sindaca Sara Funaro, l’assessore alla Mobilità Viabilità e Tramvie Andrea Giorgio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’amministratore delegato di Gest Denis Ratto, il presidente di Tram Spa Fabrizio Bartaloni, l’europarlamentare già sindaco Dario Nardella e Stefano Giorgetti, già assessore alla Mobilità. Presenti anche l’ad e il presidente di Autolinee Toscane, Jean Luc Laugaa e Gianni Bechelli.

Due i tram che hanno dato il via all’apertura. Il tram della corsa inaugurale a bordo del quale ha viaggiato la sindaca Funaro da Parterre alla volta di San Marco, dove c'è stata la cerimonia, è stato condotto da Francesca Laurini, 39 anni, di Chiusi in provincia di Siena. Il secondo tram che ha trasportato i cittadini arrivati per festeggiare l’apertura della linea è stato condotto da Diego D’Antone, 39 anni, di Messina. Con la corsa delle 15:51 è partito ufficialmente il servizio della T2 Peretola Aeroporto – San Marco Università.

La nuova tratta sarà gratuita per 14 giorni dalla fermata “Lavagnini Fortezza” alla fermata “San Marco Università”, dalla prima corsa successiva l’inaugurazione di sabato 25 gennaio all’ultima corsa di sabato 8 febbraio, all’1:40 da Lavagnini-Fortezza in direzione San Marco e alle 1:50 in partenza da San Marco in direzione Peretola.

“Ringrazio tutti, chi si è occupato dei regolamenti, i formatori che hanno istruito i conducenti dopo aver effettuato loro stessi prove sul nuovo percorso, tutti i conducenti, i regolatori che dalla nostra sala radio hanno monitorato l’andamento delle prove e del pre-esercizio, i manutentori, l’ufficio risorse umane che ha selezionato i nuovi assunti, il marketing e tutti coloro che hanno lavorato per far funzionare il pre-esercizio” ha concluso Denis Ratto.

Fonte: Ufficio Stampa GEST S.p.A.