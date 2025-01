Empoli respira: Use Rosa Scotti batte Cosna Masnaga

Serviva come l’aria, è arrivata nel modo più bello. Quanto, nell’economia del campionato, possa valere la vittoria su Costa Masnaga nessuno può dirlo perché il 74-68 col quale l’Use Rosa Scotti batte di nuovo le lombarde non significa solo due punti. Significa ritrovare morale e fiducia dopo un avvio di 2025 balbettante, significa mostrare ancora una volta che questa non è un insieme di soliste ma una squadra vera che, nel momento in cui tutto va storto, si compatta, reagisce e si rimette in corsa fino ad alzare le mani sotto al traguardo. Su una cosa non c’è dubbio: questa partita la Scotti la vince nel finale di terzo tempino. Con Colognesi, Tarkovikova e Vente a tre falli, con Leghissa fuori per un problema alla spalla, con una Costa in piena rimonta, con il bonus esaurito in appena 4 minuti, con un parziale subito di 0-9 la squadra non molla di un centimetro e, con un movimento da ballerina di Ndiaye, un paio di liberi di Ruffini, la tripla di una super Colognesi e l’appoggio finale di Vente chiude avanti per poi lasciare i colpi decisivi nel finale con le triple di Ianezic e Tarkovicova. Tutto molto bello, esaltante. Ci voleva.

A furia di parlare del pessimo approccio delle ultime due trasferte, la Scotti parte bella come il sole. Nella prima frazione subisce la miseria di 8 punti e ne segna 22. La differenza sta nelle percentuali al tiro da tre: zero per Costa, 57% per le biancorosse. La mano fatata è di Tarkovicova (chiuderà con 16 punti ed il 67% al tiro pesante) mentre Colognesi la mette sulla prima sirena: 22-8. Un sottomano al bacio di Casini riapre le danze in una frazione che vede sì Costa segnare 25 punti, ma anche la Scotti tenere botta e toccare anche il più 13 prima del 44-33 di metà partita. Dopo l’intervallo c’è un’altra Limonta, molto più in palla delle biancorosse. E’ la fase più difficile con tre di quintetto a tre falli, Leghissa out e Costa che mette uno 0-9 che non promette niente di buono. Sul 44-42 un’Use Rosa formato Rocky Balboa più ne prende e più reagisce. Vente recupera palla e mette il 46-42 dando il via ad un parziale che porta le biancorosse sul 58-55, con la chirurgica Colognesi che trova la tripla del 56-55 che Vente trasforma nel 58-55 del 30’. Nemmeno il tempo di ripartire e Casini sguscia nella difesa lombarda per il 60-55 . Le squadre giocano a rincorrersi: ora avanti di uno Costa, ora l’Use Rosa. La svolta decisiva arriva sul 62-63 a due minuti e mezzo dalla sirena. E’ Ianezic a mettere la tripla che non vale solo il 65-63 ma è il segnale alle compagne, il via ad un parziale di 12-3. Costa perde palla, Vente trova il 67-63 e Costa continua a non trovare la via del canestro. Dopo i liberi di Tarkovicova per il 69-63, il canestro ospite arriva dopo una palla persa della stessa che manda N’Guessan al facile appoggio. Quale miglior modo di farsi perdonare se non mettere la tripla decisiva? Chiedere ancora a lei, Stella Tarkovicova che spara il 72-65 col quale iniziano a scorrere i titoli di coda. Finisce 74-68. Un’ultima cosa: Vente in doppia doppia con 15 punti e 13 rimbalzi. Per lei una cosa ormai abituale.

74-68

USE ROSA SCOTTI

Tarkovicova 16, Leghissa 2, Fiaschi ne, Colognesi 13, Ruffini 4, Ianezic 9, Castellani 9, Ndiaye 2, Chelini ne, Casini 4, Antonini, Vente 15. All. Cioni (ass. Ferradini-Giusti)

LIMONTA COSTA MASNAGA

Penz 1, Cibinetto 4, Osazuwa 20, Gorini, N’Guessan 14, Kaczmarczyk 10, Bonomi 7, Motta, Serra, Crowder 12. All. Andreoli (ass. Rossi/Ranieri)

Arbitri: Frosolini e Giustarini di Grosseto

Parziali: 22-8 (22-8), 44-33 (22-25), 58-55 (14-22), 74-68 (16-13)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

