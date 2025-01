Grande Abc in casa contro Costone Siena

Dopo sei passi falsi consecutivi l’Abc Solettificio Manetti torna a scrivere +2 e lo fa al cospetto di una delle teste di serie del girone. Il Costone Siena torna a mani vuote nella città del Palio con i gialloblu che al PalaBetti chiudono sul 78-75 una partita sempre condotta. Una gara solida quella dei ragazzi di Samuele Manetti che stavolta, a differenza di sette giorni fa ad Empoli, non spengono l’interruttore restando concentrati per tutti i quaranta minuti. A tenere la luce accesa in casa Abc un uomo su tutti: Arian Gutierrez. Per lui 33 punti e 30 di valutazione, vero e proprio enigma per la difesa costoniana: immarcabile in penetrazione, glaciale dall’arco, conduce la cavalcata castellana fino all’epilogo più atteso. Ma nella serata in cui coach Manetti deve fare a meno di Corbinelli, Falaschi e Viviani, tutti ai box per infortunio, a fare la differenza sono la compattezza in attacco e la capacità di tenere lo scontro fisico in difesa, all’interno di una prestazione corale come non si vedeva da tempo.

“Una vittoria meritata perché abbiamo giocato una gara di ottimo livello contro una squadra di alta classifica – commenta a caldo coach Manetti -. A differenza di altre volte, non ci siamo disuniti nei momenti di difficoltà, restando compatti, e questa è stata la chiave. In attacco abbiamo mosso di più la palla e questo ci ha permesso di trovare maggiori soluzioni, mentre difensivamente abbiamo fatto la partita che ci eravamo detti, preparati allo scontro fisico. Una partita solida, in cui abbiamo concesso poco e i canestri che Siena ha fatto ha dovuto cercarli con il talento dei suoi giocatori. Anche se a livello di classifica questa vittoria non ci aiuta, avevamo la necessità di dare una svolta e fare una buona prestazione davanti al nostro pubblico, anche in vista delle prossime due partite che per noi saranno fondamentali nell’ottica della seconda fase”

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Ciano, Gutierrez, Lazzeri, Azzano, Nnabuife

Costone: Paoli F., Banchi, Nasello, Bastone, Zeneli

Ottimo approccio per l’Abc che, spinta da Gutierrez, Azzano e Lazzeri scrive 7-0 dopo i primi due giri di lancette. Bastone dalla lunetta mette il primo segno sul referto per gli ospiti, ma le triple di Ciano e Gutierrez valgono il 13-2 su cui coach Belletti ferma il gioco. Mentre i gialloblu continuano a blindare la difesa e tenere alta l’attenzione a rimbalzo, il primo canestro su azione senese arriva a firma Zeneli dopo oltre quattro giri di cronometro. L’Abc si affida ai giochi di prestigio di Gutierrez, che spingono i padroni di casa fino al 20-8, ma la tripla di Sebastianelli e l’allungo di Bastone limano la forbice e tengono gli ospiti in scia (20-13 al 17′). L’Abc resta in controllo con il contropiede di Azzano e la tripla di un immarcabile Gutierrez che ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio (27-16), finché Bruttini mette la firma sul 27-19 che chiude il primo periodo.

Si riparte con un’azione da tre punti del solito Gutierrez, cui rispondono prontamente Matteo Paoli e Sebastianelli, ma due giocate d’autore di Azzano dall’arco e di Ciano in mezzo all’area tengono i gialloblu in solido controllo: 35-26 al 14′. A guidare la rimonta senese ci pensa Bruttini, che riporta i suoi sul -4 a metà frazione (35-31). Intanto, il 3/3 di un Ticciati glaciale dalla lunetta e la penetrazione di Lazzeri ristabiliscono il +9 Abc (40-31), finché in un amen Bastone ricuce fino al 40-37. Sul botta e risposta finale, ci pensa il cecchino castellano Arian Gutierrez, che va all’intervallo con 21 punti all’attivo e il 100% da tre, ad infilare la tripla del 46-42 alla seconda sirena.

Al rientro dagli spogliatoi il ritmo castellano cala e Costone impatta a quota 47 con Zeneli, per poi mettere per la prima volta la testa avanti con Nasello: 49-50 al 24′. Mentre Azzano fa gli straordinari a rimbalzo, quattro punti di Gutierrez ristabiliscono il controllo gialloblu, con Lazzeri e Ciano che allungano fino al 58-54, preludio al 59-57 su cui si va all’ultimo riposo.

Azzano dall’arco suona la carica per i suoi, ed è lui a servire Gutierrez per il nuovo +5 gialloblu (64-59 al 33′). Costone accusa la pressione castellana e la tripla di Lazzeri vale il 67-59. Bruttini batte un colpo per gli ospiti e Nasello dalla lunetta punzecchia i gialloblu (71-66 al 37′). Così, quando la tripla di Bastone arriva come un macigno, coach Manetti si rifugia nel time out. Al rientro Azzano, su rimbalzo offensivo, segna due punti pesantissimi ma un gioco da quattro punti di Sebastianelli continua a tenere Siena incollata: 73-72. Nell’azione successiva la palla arriva dove deve arrivare e Gutierrez è lì, sull’arco, pronto a far esplodere il PalaBetti: 76-72 con 30 secondi da giocare. Siena sbaglia, Nnabuife vola più in alto di tutti e va a prendersi un rimbalzo che vale oro. La tripla di Zeneli del 77-75 è l’ultimo sussulto gialloverde, ma Ciano è già sulla lunetta a scrivere il finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – COSTONE SIENA 78-75

Abc Solettificio Manetti: Ciano 9, Rosi, Lazzeri 13, Ticciati 3, Corbinelli ne, Cicilano ne, Viviani ne, Falaschi ne, Azzano 15, Nnabuife 5, Cantini, Gutierrez 33. All. Manetti. Ass. Cantini, Ciampolini.

Stats totali: 16/37 (43%) da due, 11/25 (44%) da tre, 13/27 (48%) ai liberi, 37 rimbalzi (7 off, 30 dif), 10 assist.

Costone Siena: Massari ne, Nasello 11, Paoli F. 3, Paoli M. 10, Banchi, Zeneli 7, Bruttini 13, Sebastianelli 12, Bastone 16, Torrigiani 3. All. Belletti. Ass. Riccardini, Terrosi.

Stats totali: 17/34 (50%) da due, 9/25 (36%) da tre, 14/21 (67%) ai liberi, 38 rimbalzi (6 off, 32 dif), 12 assist.

Parziali: 27-19, 46-42 (19-23), 59-57 (13-15), 78-75 (19-18)

Arbitri: Marinaro di Cascina, Pampaloni di Terranuova Bracciolini.