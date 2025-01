'La notte di San Lorenzo' al circolo aziendale Hitachi

Nuovo appuntamento con il grande cinema allo Spazio 77 del Circolo Aziendale Hitachi: giovedì 30 gennaio, in collaborazione con Anpi provinciale, sul grande schermo di via Ciliegiole sarà proiettato "La notte di San Lorenzo", film del 1982 diretto dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani.

Alla fine della seconda guerra mondiale, un paesino toscano subisce una rappresaglia tedesca e molti abitanti tentano la fuga. La storia è raccontata attraverso gli occhi dei bambini, i quali usano la loro immaginazione per trasfigurare gli eventi e riuscire a sopportare una realtà inconcepibile come la guerra. L'ambientazione della rigogliosa campagna toscana e la narrazione a tratti fiabesca contribuiscono a far sopravvivere la speranza in uno scenario di grande sofferenza. Fotografia magnifica e cast all'altezza, la critica ha parlato del film come di un'opera poetica e potente al tempo stesso. Belle le musiche di Nicola Piovani.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo Hitachi (0573 32626).

Fonte: Ufficio stampa

