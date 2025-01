Non è serata: l'Use perde sul campo di Lucca

Una prima metà di partita irriconoscibile. Basterebbe questo per spiegare la sconfitta che l’Use Computer Gross rimedia sul campo di Lucca, un 85-67 figlio di un approccio alla partita a dir poco pessimo. Un passaggio a vuoto dei biancorossi apparsi molli come non mai in difesa (24 punti subiti nella prima frazione, addirittura 29 nella seconda) ed incapaci, a parte la fase iniziale dopo l’intervallo, di fare davvero paura ai padroni di casa. In attesa di tutti i conteggi del caso per l’ingresso fra le prime sei che potrebbe anche essere matematico, c’è subito da resettare tutto perché mercoledì sera, al Pala Sammontana, arriva la Mens Sana Siena per una partita a dir poco importante per entrambe.

Parte meglio la squadra di casa che schizza subito sul 10-2. Prova a metterci una pezza De Leone a rimbalzo e gli va dietro Rosselli dall’arco: 10-7. In difesa i biancorossi continuano a concedere troppi tiri facili agli avversari mentre in attacco le cose vanno meglio tanto che Sesoldi dall’arco impatta a 19. Al primo passaggio siamo 24-21 e Lucca riparte con un 8-0 che obbliga coach Valentino al minuto: 32-21. Barsanti allarga la forbice (35-21) e finalmente, dopo 3 minuti e mezzo, Giannone mette a segno il primo canestro del secondo tempino. Il problema resta che Lucca, come si presenta in attacco, trova sempre il canestro (40-25 a metà) anche quando l’Use accenna la zona. All’8’ ecco il meno 21 (50-29) ed al riposo le squadre vanno sul 53-33, parziale di 29-12. Qualcosa si muove alla ripresa delle operazioni. De Leone dalla lunetta mette un libero dando il via ad un break di 0-8 (53-41) che riaccende la speranza di vedere una seconda metà di gara diversa. Dopo 5 minuti Trentin segna il primo canestro lucchese dopo il riposo mentre i biancorossi costruiscono buoni tiri, specie dall’arco, ma non realizzano. Lucca riallunga sul 61-43, una partita che continua ad essere tutta in salita in conseguenza del disastroso avvio che obbliga l’Use a non sbagliare niente o quasi. Al 30’ siamo 65-49. Quartuccio trova una tripla ma subito replica Barsanti. Pare una sagra del ferro, specie in un’azione nella quale, nonostante tre extra-possessi, del canestro nemmeno l’ombra. Lucca deve solo gestire, cosa che fa senza particolari affanni fino all’85-67 finale.

85-67

BASKETBALL CLUB LUCCA

Landucci 5, Brgioni 2, Lippi 8, Dubois 9, Barsanti 7, Simonetti 11, Tempestini 7, Del Debbio 12, Vignali 10, Candigliota, Trentin 14, Genovali. All. Olivieri

USE COMPUTER GROSS

Giannone 14, Baldacci ne, Baccetti 8, Sesoldi 7, Rosselli 11, Ramazzotti, De Leone 15, Mazzoni ne, quartuccio 10, Tosti ne, Marini ne, Maric 2. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Cavasin di Rosignano Marittimo e Nocchi di Vico Pisano

Parziali: 24-21, 53-33 (29-12), 65-49 (12-16), 85-67 (20-18)

