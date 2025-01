Nuovo stadio Empoli, Aned: "Contenti che sia intitolato a Carlo Castellani"

La Sezione Empolese Valdelsa di Aned (Associazione Nazionale Ex Deportati), in merito al progetto di riqualificazione dello Stadio Comunale “Carlo Castellani” di Empoli, pur non "entrando in alcuna maniera nel merito delle procedura e delle progettualità, esprime unicamente l’apprezzamento per la scelta di mantenere lo Stadio intitolato alla memoria di Carlo Castellani".

Castellani è una figura di primaria importanza per la nostra Associazione e per la storia del calcio empolese. Nato nella Frazione di Fibbiana a Montelupo Fiorentino, è morto prematuramente nel 1944 nel campo di concentramento di Gusen, dopo essere stato deportato nel campo di concentramento di Mauthausen. Ha giocato in serie A, nel Livorno e poi nell’Empoli F.C. per nove stagioni, dal 1926/27 al 1929/30 e dal 1934/35 al 1938/39. Fino al 2011 ha detenuto il primato di reti segnate con la maglia dell’Empoli F.C. con 61 marcature in 145 presenze. Fra i record da segnalare ricordiamo anche quello del maggior numero di goal segnati in una sola partita: 5 reti.

A Castellani sono intitolati due Stadi: quello di Empoli e di Montelupo Fiorentino. Lo Stadio di Empoli è l’unico in Italia della Serie A dedicato ad uno sportivo deportato e assassinato nei campi di concentramento nazisti.

Altra motivazione di soddisfazione per Aned Empolese Valdelsa è il fatto che il figlio di Castellani, Franco, è il Presidente Onorario della nostra Sezione. "Ringraziamo l’Empoli FC per aver manifestato questa disponibilità e per aver sempre avuto grande rispetto e affetto per la storia di Castellani. Un atteggiamento assolutamente non scontato. Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver attenzionato il tema del nome fra le cose importanti. Per tutto questo, anche in vista della prossima ricorrenza del Giorno della Memoria, in cui vengono ricordate tutte le vittime delle deportazioni, la notizia del mantenimento dell’intitolazione a Castellani dello Stadio di Empoli, è per noi motivo di grande orgoglio e occasione di ringraziamento all’Amministrazione Comunale e alla Società Empoli FC per questa scelta".

Fonte: Aned Empolese Valdelsa

