Sestini rimane stabile in ospedale, è in prognosi riservata

Massimo Sestini è stabile ma rimane in prognosi riservata. Il celebre fotoreporter toscano di 62 anni è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento. Lo si apprende dall'Ansa.

Sestini si trovava nel lago di Lavarone per un'immersione e avrebbe avuto un incidente sott'acqua. Nella mattinata di sabato 25 gennaio ha accusato problemi durante l'immersione nel lago gelato ed è stato riportato in superficie dall'istruttore e subito rianimato dai soccorritori. In ospedale, dove è stato raggiunto dalle figlie, è stato indotto in coma farmacologico.

