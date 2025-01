Aggredita da un uomo mentre è in auto a Ponzano, il fratello interviene e lo mette in fuga

Momenti di paura per una trentenne ieri a Empoli. La donna è stata aggredita da un uomo ubriaco mentre era in auto, ma fortunatamente era a telefono con il fratello rimasto in casa, che è intervenuto e ha messo in fuga l'uomo.

La donna, dopo essere stata a mangiare nella casa dei genitori in zona Ponzano, è andata averso la sua auto parcheggiata in via Galletti, intorno alle 21.30, non distante dal campo sportivo di Ponzano. Nel percorso ha notato un uomo, nordafricano, che stava girovagando in modo sospetto tra le auto e ha chiamato il fratello, anch'egli alla cena con i genitori, per avvertirlo. Proprio mentre stava parlando con il fratello al telefono il nordafricano l'avrebbe improvvisamente raggiunta iniziando a inveire contro di lei e tirare calci e pugni all'auto e provocando diverse ammaccature. A quel punto il fratello di lei è uscito dalla casa dei genitori e ha affrontato l'uomo mettendolo in fuga. Sono stati quindi allertati i carabinieri che in pochi minuti sono giunti sul posto e lo hanno rintracciato. L'uomo è stato identificato, perquisito e multato per ubriachezza molesta, prima di essere mandato via. La donna ha sporto denuncia questa mattina ai carabinieri.

"Pensavo si trattasse di un'area tranquilla, di fronte al parco, dove spesso i bambini vanno a giocare e le persone a fare jogging, anche di notte - spiega il fratello della donna - invece mia sorella, che era da sola, ha rischiato di essere aggredita. Fortunatamente era a telefono con me che appena ho capito cosa stava accadendo sono uscito e ho affrontato l'uomo che fortunatamente è scappato via senza venire alle mani. I carabinieri sono intervenuti dopo pochissimi minuti, sono stati molto professionali e sono riusciti a fermarlo, ma non avevano strumenti normativi per portarlo in caserma. Gli hanno solo fatto una multa per ubriachezza molesta. I miei genitori vivono in zona da 20 anni, in passato vi erano stati piccoli tentativi di furto, ma una cosa così nel parco mai".

