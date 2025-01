Al Quaranthana 'Dove sono le lucciole' e 'Cuore di pane'

Venerdì 31 gennaio alle ore 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 loc. Corazzano) la compagnia Teatro Invito presenta DOVE SONO LE LUCCIOLE, con Stefano Bresciani e Fabio Scaramucci, per la regia e drammaturgia di Luca Radaelli. È un viaggio alla ricerca del mondo poetico di Pasolini, del suo rapporto con la natura, simboleggiato dalle lucciole ma anche della sua visione del mondo, sempre legata agli ultimi della terra, a quegli abitanti del terzo mondo che in una visione profetica preconizzò si sarebbero riversati sulle nostre coste.

“Lo spettacolo affronta soprattutto il primo Pasolini, inedito, primordiale legato alla terra e alla lingua friulana – spiega il regista Luca Radaelli – e nasce dall’urgenza di uscire dalla “santificazione” che tutti da un certo momento in poi hanno fatto di Pasolini, tirandolo qua e là per giacchetta, in un continuo di “se ora fossa qui direbbe, penserebbe”, dalla necessità di pulizia dalle scorie della retorica contemporanea per riconoscerne, invece, il percorso ed i debiti che io come artista posso avere”

Come nasce un poeta? Un giornalista cerca di ricostruire la vocazione letteraria di Pier Paolo Pasolini recandosi laddove è cominciata, in Friuli. La sua guida sarà uno degli allievi dello scrittore, divenuto uomo, che convincerà lo scettico giornalista che la poesia è in ogni cosa. Attraverso i suoi ricordi emerge un Pasolini inedito, primordiale, come la lingua che echeggia di qua dall’acqua del Tagliamento. Come disse Alberto Moravia nella sua orazione funebre, Pasolini era un vero poeta, come ne nascono pochi.

“Ma oggi c’è ancora spazio per la poesia? Noi pensiamo di sì”.

Domenica 3 febbraio alle ore 17:00 la dodicesima rassegna per i più piccoli Sognare Teatro Famiglie prosegue con CUORE DI PANE, con Ilaria Gozzini, con la drammaturgia Rosa Iacopini e la regia Anna Dimaggio, una produzione del Teatrino dei Fondi.

Lo spettacolo consigliato per i bambini dai 3 agli 8 anni racconta la storia della maga del pane, che vive nelle briciole di pane che sono lasciate sulle nostre tavole esegue il lavoro del pane e la sua storia in tutto il mondo. La maga del pane attraverso la voce, il corpo e il profumo del pane aiuta la terra, il fuoco e l’acqua che servono per fare un buon pane. Durante il suo lavoro, la maga racconta delle bellissime storie, con musiche incantevoli che catturano il cuore. Con la scena d’arte, la storia raccontata dalla maga del pane sarà quella di due sorelle gemelle, una buona e l’altra cattiva, una delle due deve salvare l’altra da un malefico incantesimo, cucinando un buon pane… Ci saranno viaggi e sbagli, per arrivare alla fine della storia con il pane perfetto. Cuore di pane è uno spettacolo sensoriale e poetico, dove il tempo diverrà più lento e le immagini saranno evocative.

La stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano) è organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Il Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato è un luogo multidisciplinare, uno spazio dove gli spettacoli prendono vita, un luogo di reazione e residenze artistiche, di stagioni e rassegne teatrali per le nuove generazioni e per la prosa. È un teatro, ubicato nella frazione di Corazzano, che fa del suo essere periferico un punto di forza e un tratto di originalità. È un luogo intimo dove si stabilisce un rapporto privilegiato fra attori e spettatori dando vita occasioni di incontro per emozionarsi e riflettere.

Fonte: Ufficio stampa

