Droga a Empoli, un video documenta lo spaccio al parco. FdI: "Fuori controllo"

Girano in questi giorni alcuni video riguardo il Parco della Rimembranza a Empoli che in molti stanno commentando sdegnati. Nelle immagini si vedono alcune persone confezionare e vendere droga anche in pieno giorno. Il castello, il gioco del parco, è quasi la centrale dello spaccio: si notano persone usarlo proprio come base per lo spaccio. Sempre nel parco vicino alla stazione in viale Buozzi c'è chi si ferma per assumere lo stupefacente.

Isacco Cantini, coordinatore di Fratelli d’Italia Empoli, e i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cosimo Carriero, Francesca Peccianti e Danilo Di Stefano, inviano una nota di denuncia.

“La situazione al Parco della Rimembranza, in viale Buozzi, è ormai fuori controllo. Questo luogo, che dovrebbe essere uno spazio dedicato alla memoria e alla socialità, è diventato teatro di scene quotidiane di degrado e criminalità, lasciando i cittadini residenti nella zona attoniti e preoccupati. Riceviamo quotidianamente segnalazioni e video che testimoniano episodi di spaccio e consumo di droga anche in pieno giorno, già alle 11 del mattino. Le immagini ricevute mostrano una realtà inquietante: persone intente a consumare droga in vena, utilizzando i giochi per i bambini quale luogo dove ripararsi, del tutto incuranti di trovarsi in un parco pubblico. Scene che nessuna comunità dovrebbe tollerare, tanto meno in uno spazio frequentato da famiglie e bambini.

La preoccupazione dei cittadini è palpabile. I residenti di viale Buozzi assistono impotenti a un degrado crescente, mentre il Comune si dimostra incapace di fornire risposte concrete. Nonostante le continue denunce, l’amministrazione comunale sembra ignorare il problema. Al contrario, assistiamo a una gestione superficiale e autoreferenziale: da un lato, il centrosinistra si dedica a festeggiare il progressivo smantellamento del corpo della polizia municipale con foto di rito e dichiarazioni altisonanti; dall’altro, le annunciate nuove assunzioni incideranno solo marginalmente sul comando empolese, incapace di fronteggiare situazioni come quelle del Parco della Rimembranza.

Anche di fronte agli sforzi delle forze di polizia, che ringraziamo per il loro costante impegno, il parco è ormai percepito dai cittadini come un orinatoio a cielo aperto, alla mercé di soggetti – spesso stranieri clandestini – dediti all’uso e al traffico di stupefacenti, che agiscono indisturbati con un’arroganza che offende gli onesti cittadini di Empoli. Mentre i residenti chiedono sicurezza e rispetto, il centrosinistra invece di collaborare nella lotta contro lo spaccio, si impegna in campagne ideologiche contro i centri di permanenza per il rimpatrio, strutture volute dai loro stessi ministri Minniti e Orlando per contrastare l’illegalità. Una contraddizione che dimostra quanto l’azione politica sia scollegata dalle esigenze reali della comunità empolese.

Fratelli d’Italia Empoli chiede con forza all’amministrazione comunale di intervenire immediatamente per ripristinare il decoro e la sicurezza in uno dei luoghi simbolo della città. Non è più accettabile che le segnalazioni e le preoccupazioni dei residenti vengano ignorate, così come non è tollerabile l’inazione politica di fronte a un problema di tale gravità. Empoli merita di meglio. I cittadini meritano rispetto, sicurezza e una città libera da degrado e criminalità".

