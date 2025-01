Giorno della Memoria, a Firenze la consegna delle medaglie d'onore

Questa mattina, in occasione della Giornata della Memoria, si è svolta presso la sala Buonumore del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze la cerimonia nel corso della quale il Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, ha consegnato alla presenza delle principali autorità cittadine, militari e civili, le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti, come previsto dall’art. 1 della. legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si riporta di seguito l’elenco:

- Sig. Sabatino Aiazzi, militare internato in Germania dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945;

- Sig. Giuseppe Bugli, militare internato in Germania dal 14 settembre 1943 al 19 settembre 1945;

- Sig. Elio Carboni, militare internato in Germania dal 1° agosto 1944 al 1° febbraio 1945;

- Sig. Nello Cingottini, militare internato in Germania dal 13 settembre 1943 al 30 ottobre 1945;

- Sig. Lorenzo Cinotti, civile internato in Germania dall’8 marzo 1944 al 31 maggio 1945;

- Sig. Mario Falciani, militare internato dal 9 settembre 1943 all’11 febbraio 1944;

- Sig. Carlo Fenizi, militare internato in Germania dall’8 settembre 1943 al 1° aprile 1945;

- Sig. Dino Gatti, militare internato in Germania dall’8 settembre 1943 al 27 maggio 1945;

- Sig. Luigi Lapucci, militare internato in Germania dall’8 settembre 1943 all’8 maggio 1945;

- Sig. Dino Mancini, militare internato in Germania dal 12 settembre 1943 al 1° aprile 1945;

- Sig. Ugo Marradi, militare internato in Austria dal 2 settembre 1943 al 20 agosto 1945;

- Sig. Bruno Mugnai, militare internato in Prussia dal 12 settembre 1943 al 9 ottobre 1945;

- Sig. Federico Nicastro, militare deportato in Germania, internato dal 9 settembre 1943 al 9 maggio 1945;

- Sig. Aurelio Parri, militare internato in Germania dall’11 settembre 1943 al 12 febbraio 1944;

- Sig. Igino Serafini, militare internato in Germania dal 9 settembre 1943 al 9 maggio 1945;

- Sig. Antonio Vignozzi, militare internato in Germania dal 9 settembre 1943 all’11 febbraio 1944;

- Sig. Giulio Vitali, civile internato in Germania fino al 6 gennaio 1945

