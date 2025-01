Gli dicono di tornare il giorno dopo per un gesso, lui aggredisce personale e danneggia pronto soccorso

Una notte di tensione al Pronto Soccorso dell'ospedale di Volterra ha visto l'arresto di un 26enne extracomunitario per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. L'uomo si era recato al pronto soccorso per cure e, quando gli è stato detto di tornare il giorno dopo per un gesso, ha reagito con violenza, aggredendo il personale sanitario, la guardia giurata e i Carabinieri intervenuti. Durante le operazioni di identificazione, ha continuato a danneggiare mobili e oggetti senza causare danni gravi. L'arresto è avvenuto in applicazione dell'articolo 583-quater del Codice Penale, che protegge gli operatori sanitari. Il Sostituto Procuratore ha disposto gli arresti domiciliari per l'uomo, con obbligo di dimora dalle 22:00 alle 7:00, in attesa del rito direttissimo. L'incidente evidenzia la necessità di tutelare il personale sanitario da atti di violenza.

