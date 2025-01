Incidente mortale sulla Ss12 a Pisa, perde la vita un ciclista

Incidente mortale questa mattina a Pisa sulla statale dell'Abetone e del Brennero (SS12), che collega la città a San Giuliano Terme. A perdere la vita un ciclista, per cause in corso di accertamento investito da un'auto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica, squadre Anas per la viabilità e il personale del 118. Purtroppo per l'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

In seguito all'incidente è stato istituito un senso unico alternato al km 4,080 in direzione nord.