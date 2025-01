Lavori a Certaldo, per asfaltature limitazioni al traffico in tre vie

Il Comune di Certaldo informa che, per consentire dei lavori di rifacimento bitumature sulla via delle Regioni da parte di Acque spa, sulla S.R. 429 di Val d'Elsa, in via Piano di Sotto ed in via Toscana, vengono istituiti i seguenti divieti, con orario dalle ore 08:00 alle ore 18:30, dal 29/01/2025 al 12/02/2025, compresi i giorni di sabato ma non compresi i giorni festivi: senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata in via delle Regioni, S.R. 429 di Val d'Elsa tra i km. 56+100 e 56+670, in via Piano di Sotto ed in via Toscana in prossimità dell'incrocio con via Piano di Sotto.

L'utilizzo giornaliero dei movieri in luogo dell'impianto semaforico, o viceversa, potrà avvenire anche su semplice richiesta del Comando della Polizia Municipale e/o di qualsiasi altro Corpo delle forze dell'Ordine qualora sia rilevata la necessità ridurre per la presenza di lunghe file di traffico.

Nello stesso periodo, con gli stessi orari e nelle stesse localizzazioni è istituito il divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata ed il restringimento della carreggiata.

Fonte: Comune di Certaldo

