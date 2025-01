Licenziamenti Navico, Vivo Montespertoli: "Procedura dettata solo da logiche finanziarie e speculative"

Il Gruppo Consiliare Vivo Montespertoli è vicino ai lavoratori di Navico RBU ingiustamente oggetto di una procedura di licenziamento collettiva iniziata lo scorso 21 gennaio. Una procedura dettata solo da logiche finanziarie e speculative che rischia di far chiudere un sito produttivo che realizza utili e marginalità importanti per il gruppo.

Una decisione che impoverisce il tessuto produttivo di Montespertoli e non solo.

“Il nostro gruppo consiliare ha già depositato una interpellanza e una mozione che saranno discussi nel prossimo Consiglio Comunale, due atti nei quali si sostengono i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e si supporta l'azione congiunta di RSU, sindacati e amministrazione comunale ai tavoli di crisi.

Non lasceremo soli i lavoratori e le lavoratrici ma li sosterremo continuando a chiedere il ritiro della procedura di licenziamento.” dichiara il capogruppo Giacomo Giusti.

Il licenziamento di massa, con l’aggravante delle tempistiche e della modalità, operato dai vertici dell’azienda rappresenta un danno - economico e sociale – per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti e più in generale per il tessuto produttivo e l’indotto dell’area.

Sosteniamo quindi il lavoro della nostra Amministrazione Comunale che, al tavolo di crisi, continuerà a chiedere con costanza e decisione il ritiro della procedura di licenziamento collettivo e l'apertura di un vero confronto sulle prospettive produttive dello stabilimento e che, allo stesso tempo, chieda alla giunta regionale e ai ministri competenti in materia di mettere in campo ogni strumento normativo ed economico per garantire la ripresa della produzione all’interno del sito e per far ritirare al più presto i licenziamenti a carico delle lavoratrici e dei lavoratori della NAVICO RBU.

“Ringraziamo anche i parlamentari Dario Parrini ed Emiliano Fossi per aver portato la vicenda anche all’attenzione del Governo presentando interrogazioni sia alla camera che al senato. E’ importante tenere alta l’attenzione sulla vicenda.” conclude Giusti.

Vivo Montespertoli, insieme ai partiti che sostengono la coalizione, sta anche organizzando un incontro pubblico per parlare della vicenda con la cittadinanza perché è una questione che riguarda tutta Montespertoli.