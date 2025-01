Politiche Giovanili a Montelupo Fiorentino, il Comune cerca un soggetto attuatore

Il Comune di Montelupo ha avviato un'indagine di mercato per la selezione di un soggetto affidatario del servizio di "Attuazione delle Politiche Giovanili sul territorio di Montelupo Fiorentino", per il periodo compreso tra marzo 2025 e agosto 2027. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 14.00.

L’obiettivo del Comune è riprogettare e ampliare l’offerta di servizi per i giovani, al fine di promuovere il benessere, la socializzazione, il protagonismo e stili di vita sani tra i ragazzi e le ragazze del territorio. Il progetto mira a contrastare il disagio e l’isolamento giovanile, attraverso azioni di orientamento e di supporto alle attività scolastiche già in corso.

Le attività da realizzare includono laboratori di orientamento scolastico e di progettualità individuale, attività educative pomeridiane, educativa di strada e sorveglianza durante il pranzo a sacco, che si svolgerà nei locali scolastici. Sono previsti anche colloqui individuali per gli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e incontri di coordinamento con il Comune e l’Istituto Comprensivo "Baccio da Montelupo".

Attraverso il servizio così progettato si intende porre le basi per una solida comunità educante, oltre a dare una prima risposta alla richiesta di maggior presidio del territorio avanzata dalla cittadinanza, dai commercianti e dagli esercizi aperti al pubblico.

Il servizio sarà svolto in collaborazione con la scuola, le associazioni locali e le istituzioni, in un’ottica di comunità educante che coinvolge tutti gli attori sociali e istituzionali.

L'importo complessivo stimato per il servizio è pari a 88.727,79 €, con la possibilità di proroga e ulteriori estensioni in aumento fino al raggiungimento del quinto d’obbligo.

Tutti i dettagli delle attività richieste, i requisiti per partecipare e gli inquadramenti del personale educativo richiesto sono contenuti nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale.

"In questi mesi abbiamo intrapreso un lavoro di ascolto e indagine finalizzato a comprendere quali siano i reali bisogni dei nostri ragazzi. Il contesto sociale e i giovani evolvono continuamente e attività che erano adeguate anche solo 5 anni fa ora non lo sono più. Prima di avviare un nuovo affidamento abbiamo avvertito l’esigenza di riprogettare il servizio, partendo proprio dagli aspetti conoscitivi. Nella fase di progettazione abbiamo anche lavorato in sinergia con il nostro Istituto Comprensivo; docenti e dirigente hanno ben chiara la mutata situazione dei ragazzi e delle ragazze. Ciò ci è stato utilissimo per introdurre differenti modalità di approccio e definire interventi calati anche sulle situazioni più complesse. Ora si tratta di individuare un soggetto che sappia raccogliere la sfida che poniamo e che condivida i nostri intenti per i prossimi tre anni", afferma l’assessora alle politiche giovanili, Aglaia Viviani.

Le proposte devono essere inviate entro giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 14.00. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Cristina Trinci all’indirizzo e-mail: c.trinci@comune.montelupo-fiorentino.fi.it o al numero 0571-917655.

