"Quel che provo dir non so", emozioni in scena con Pierpaolo Spollon al Teatro Shalom

"Quel che provo dir non so", con l'attore Pierpaolo Spollon, in scena al Teatro Shalom di Empoli. L'appuntamento con il settimo spettacolo della stagione di prosa è per domenica 2 febbraio, alle ore 17.15.

"QUEL CHE PROVO DIR NON SO"

di Matteo Monforte e Pierpaolo Spollon

con Pierpaolo Spollon

regia Mauro Lamanna

Stefano Francioni Produzioni

Pierpaolo Spollon è un attore. E un attore con le emozioni ci lavora, con le sue e con quelle degli altri. Ma che cos’è davvero un’emozione? Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo?

Figlio di un papà commissario di Polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito Italiano, Pierpaolo cercherà di dare una risposta a tutte queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri.

