Riqualificazione Capraia e Limite, le preoccupazioni di Di Mauro e Razzuoli (Cdx)

I consiglieri del Centrodestra sottolineano il bizzarro tempismo con cui l’amministrazione Giunti sembra oggi farsi promotrice di progetti che, in passato, erano stati da loro bocciati. Il riferimento al progetto PIUMA, come riportato recentemente nell'articolo su Gonews, appare come un tentativo tardivo di recuperare il terreno perso. Il progetto, pur rappresentando una buona opportunità per la comunità, non può essere visto come una novità assoluta se consideriamo che l’idea dei percorsi vita e fitness per la promozione della salute e della qualità della vita è stata già avanzata dalla minoranza in un periodo in cui la maggioranza le ha rifiutate.