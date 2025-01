Servizio Civile Universale, 6 posti a disposizione all'Uisp Empoli Valdelsa

Sono finalmente aperte le iscrizioni per il Servizio Civile Universale, che è rivolto a giovani con età compresa tra 18 e 28 anni (29 non compiuti). Quest'anno Uisp Empoli Valdelsa attraverso Arci Servizio Civile è presente in due progetti approvati, per un totale di 6 posti a disposizione.

Si tratta di una grande occasione per imparare, conoscere e dare supporto alla propria comunità. Ogni progetto rappresenta, infatti, molto più di un'opportunità: è un percorso di crescita, occasione per sviluppare competenze uniche e contribuire al cambiamento sociale, imparando a leggere i bisogni delle comunità. Un'esperienza che ti permetterà di impegnarti, in modo concreto e pacifico, a trasformare il mondo intorno a te. Per un anno di servizio è previsto un compenso mensile di 507 euro.

Se ti piace lo sport e la socialità ti proponiamo i nostri due progetti: "Gener-Azioni 2025" e "Sportpertutti e Comunicazione". Per il primo ci sono 4 posti a disposizione, mentre per il secondo 2 posti nella sede di Empoli.

"Gener-Azioni 2025" è un progetto che mira a potenziare e implementare i servizi rivolti alla popolazione residente, attraverso interventi di prevenzione e socializzazione. Lotta all'isolamento sociale e promozione di sani stili di vita per migliorare la qualità della vita di tutte e tutti. Il progetto guarda ai bisogni della popolazione adulta, ma non solo. I volontari, infatti, verranno coinvolti anche in attività rivolte a bambini e bambine, dai progetti nelle scuole ai centri estivi. Un'esperienza intergenerazionale a 360 gradi che permetterà di crescere e far crescere attraverso l'attività motoria e lo sport.

"Sportpertutti e Comunicazione" ha come obiettivo l'informazione e la comunicazione di comportamenti che favoriscano la salute dei cittadini e delle cittadine e che promuovano i sani stili di vita, attraverso l'inclusione e l'aggregazione sociale. I volontari in servizio civile verranno coinvolti in campagne di promozione e comunicazione, mediante la creazione di contenuti multimediali da veicolare attraverso i diversi canali dell'associazione. I volontari, inoltre, collaboreranno all'organizzazione di eventi e iniziative di promozione sportive, documentando le attività e interagendo con enti e associazioni del territorio.

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025.

Il cambiamento parte da te: non perdere questa occasione unica di trasformare un anno della tua vita in un'esperienza indimenticabile di impegno e cura per gli altri oltre che di crescita personale!

Per ulteriori informazioni sui progetti e per inviare la candidatura basta accedere al sito https://www.arciserviziocivile.it/progetti-cards/53.

Per avere supporto nell’invio della domanda è possibile chiamare il numero 0571/1656543 e prendere un appuntamento con noi.

Fonte: Ufficio Stampa

