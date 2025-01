Sotto effetto di droga e alcol danneggia auto parcheggiate, poi dà in escandescenze in caserma

A Pisa i carabinieri hanno arrestato un 30enne per resistenza, violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a danneggiamento aggravato. L’intervento è avvenuto alle 2:00 in viale Bonaini, dove l’uomo, in stato di alterazione da alcol e droghe, aveva danneggiato alcune auto parcheggiate.

Durante l’identificazione in caserma, ha dato in escandescenze colpendo le pareti e opponendo resistenza ai militari, insultandoli e minacciandoli insieme al personale sanitario.

Su disposizione della Procura di Pisa, è stato trattenuto fino all’udienza, che ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana.

Notizie correlate