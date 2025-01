Una stele a Pisa nel luogo dove c'era via D'Achiardi

Là dove prima c'era una via intitolata al rettore che decretò l'espulsione di studenti e docenti ebrei, adesso c'è una stele. A Pisa il Comune ha voluto creare un monumento nel luogo dove un anno fa fu cambiata la toponomastica, prima dedicata a Giovanni D'Achiardi. In occasione del Giorno della Memoria, è stata inaugurata 'Promemoria', dedicata alle vittime della shoah e realizzata dall'artista Andrea D'Aurizio.

"Oggi - ha detto il sindaco pisano Michele COnti - un blocco di pietra in marmo di Carrara, con scolpiti un libro aperto e una serie di figure in altorilievo che si librano nell'aria intende inviare un messaggio che, nella sua interpretazione più pessimistica, vuole ricordare a tutti che il dominio della dittatura iniziò proprio dalla occupazione dei luoghi di cultura, le Università producendo in seguito la scomparsa in Europa di milioni di ebrei. Ma questo cambiamento non è solo una pura questione di toponomastica cittadina né tantomeno una questione solo nominalistica: questo monumento deve fare da monito perché la storia non riprenda mai più certi tracciati".

