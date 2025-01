A Vinci un numero verde per segnalare siringhe o contenitori in strada

È attivo il numero verde 800374060 per le segnalazioni che necessitano di un pronto intervento per la rimozione di alcuni rifiuti speciali, precisamente per le siringhe abbandonate nei luoghi pubblici e per i contenitori di rifiuti che ostruiscono la circolazione (non i bidoncini legati alle singole utenze domestiche).

Il numero verde è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, compresi i festivi, ed è gratuito sia da rete fissa che da rete mobile.

Il servizio è gestito da Ato Toscana, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale di riferimento.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa