Abc, come è andato il vivaio

Tutti i risultati delle squadre del vivaio gialloblu scese in campo nel weekend.

UNDER 17 GOLD

Si chiude con il secondo posto dietro a Chiusi la prima fase dei ragazzi di Cosimo Corbinelli, che blindano il passaggio come seconda del girone andando ad espugnare il parquet dell’Argentario per 60-63. Dopo un primo quarto sul filo di lana (10-12 al 10′), il primo tentativo di allungo è dei padroni di casa, che nella seconda frazione mettono la testa avanti e vanno all’intervallo sul 28-24. Nella ripresa i gialloblu ricuciono e al 30′ il tabellone segna 39-41. Si arriva così alla frazione finale, con le squadre che viaggiano a braccetto fino agli ultimi, decisivi, possessi, quando l’Abc è più concreta e si prende i due punti.

Adesso settimana di riposo in attesa dell’inizio della seconda fase valida per il titolo regionale.

Argentario Basket – Abc Castelfiorentino 60-63

Tabellino: Fedeli 13, Bufalini 11, Rosi 11, Baldi 9, Costantini 15, Bini 2, Garbetti 1, Simoncini 1, Zampacavallo. All. Corbinelli.

Parziali: 10-12, 18-12, 11-17, 21-22

UNDER 15 GOLD

Sconfitta amara per i ragazzi di Marco Guerriero che dopo un overtime cadono a Massa e Cozzile per 81-80. Gara in bilico per tutti i quaranta minuti, con le squadre che procedono sul punto a punto alternandosi al comando. Primi a mettere la testa avanti sono gialloblu che, giudati dai 34 punti di Di Carlo, guidano 19-23 dopo dieci giri di cronometro, vantaggio che amministrano fino all’intervallo (33-36). Nella ripresa i locali girano l’inerzia (55-53 al 30′), preludio ad un ultimo quarto sul filo dell’equilibrio che rimanda il verdetto all’extratime (73-73 al 40′). Nei cinque minuti supplementari a decidere sono gli episodi, con Massa e Cozzile che quando conta si mostra più lucida e chiude i giochi.

Prossimo impegno domenica 2 febbraio alle 10 al PalaBetti contro il Centro Minibasket Lucca.

Basket Massa e Cozzile – Abc Castelfiorentino 81-80 dts

Tabellino: Paniccià 9, Di Carlo 34, Pirrone 16, Pagliai 10, Capuana 2, Barnini 5, Di Vilio 2, Bufalini 2, Capocchini, Bianchi, Giovannoni, Bertelli. All. Guerriero.

Parziali: 19-23, 14-13, 22-17, 18-20, 8-7

UNDER 14 GOLD

Settimana complicata per i ragazzi di Marco Guerriero, che nel doppio impegno casalingo cadono per mano di Virtus Siena (49-64) e Pallacanestro Prato Dragons (50-74). Con Siena, una delle big, ne emerge una gara senza un padrone per tre quarti e giocata su ritmi alti da entrambe le parti, tanto che all’inizio dell’ultima frazione il tabellone recita 44-42. Nel rettilineo finale, però, dopo i primi minuti ancora in equilibrio, i gialloblu subiscono il parziale che indirizza la sfida e a quel punto non riescono più ad accorciare. Con Prato, al contrario, partita scandita da ritmi bassi, con l’Abc che resta in scia per le prime due frazioni. Poi qualche disattenzione di troppo permette ai lanieri di toccare il +12 all’intervallo, e nella ripresa il cuore gialloblu non basta per ricucire: Prato alza le percentuali offensive e scappa definitivamente.

Prossimo impegno giovedì 30 gennaio alle 19 sul parquet di Valdisieve.

Abc Castelfiorentino – Virtus Siena 49-64

Tabellino: Bertelli 12, Pirrone 15, Profeti 17, Giovannoni 5, Torregrossa, Anton, Lisi, Gazzarrini, Scherillo, Faffi, Barbieri. All. Guerriero.

Parziali: 14-18, 15-13, 15-11, 5-22

Abc Castelfiorentino – Pall. Prato Dragons 50-74

Tabellino: Pirrone 11, Bertelli 9, Profeti 16, Giovannoni 6, Faffi 2, Gazzarrini 4, Barbieri 2, Torregrossa, Anton, Cipolla T., Lisi, Scherillo. All. Guerriero.

Parziali: 13-18, 15-22, 15-12, 7-22

UNDER 13 REGIONALE

Gara tutta in salita per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che a Montespertoli si arrendono per 89-55. In un match tutto votato all’inseguimento, i gialloblu non riescono a bissare la vittoria del match di andata inciampando così nella seconda sconfitta consecutiva.

Prossimo impegno sabato 1 febbraio alle 18 al PalaBetti contro Arno Rignano, ultima giornata della prima fase.

Basket Montesport – Abc Castelfiorentino 89-55

Sono scesi in campo: Costa, Zaccagnino, Lisi, Marzuoli, Iori, Allegra, Bagnoli, Battaglia, Profeti, Bargigli, Cetti, Scarscelli. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

UNDER 15 FEMMINILE

Altro deciso passo in avanti per le ragazze di Alberto Ciampolini, che con Pistoia vanno sempre più vicine al primo acuto stagionale. Alla fine dei giochi le gialloblu cedono il passo alle ospiti per 50-61, pagando un avvio tutto in salita che le condanna a rincorrere per l’intero arco del match. Al primo quarto, però, seguono tre frazioni di grande equilibrio che ben fanno sperare per il prosieguo della stagione.

Prossimo impegno sabato 1 febbraio alle 16 sul campo della Baloncesto.

Basket Castelfiorentino – Pistoia Basket Junior 50-61

Tabellino: Latini 5, Antognotti 16, Dainelli 7, Jahelezi N. 20, Mancini 2, Ciampolini, Arcara, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi S., Fontanelli. All. Ciampolini. Ass. Bellantoni.

Parziali: 8-18, 18-16, 11-10, 13-17

MINIBASKET

Weekend con i contro fiocchi per il Minibasket gialloblu, con protagonisti i gruppi 2014, 2016 e 2018. Bis di successi per gli Aquilotti Big 2014 e gli Scoiattoli Big 2016: i ragazzi di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi espugnano il parquet fiorentino del Pino, mentre il gruppo di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà porta a casa il match casalingo ai danni dell’Olimpia Legnaia. Domenica di grande festa, infine, per i Pulcini 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong, protagonisti della loro prima tappa 3c3 sprint, quella organizzata dall’Etrusca San Miniato, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Nel prossimo fine settimana in campo gli Scoiattoli Big e gli Aquilotti Small, attesi rispettivamente sabato 1 febbraio alle 9:30 sul parquet del Pino Firenze e domenica 2 febbraio alle 11:30 in casa del Santo Stefano Campi.

Fonte: Abc - Ufficio stampa