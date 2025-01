Trovato senza vita nel giorno del funerale della madre

Lo hanno trovato senza vita nel giorno in cui si celebravano i funerali della madre. La comunità di Palleggio, nel comune di Bagni di Lucca, è scossa da una doppia tragedia avvenuta nei giorni scorsi.

Patrizia Giannini - la madre - è deceduta in ospedale a Lucca venerdì 24 gennaio. I funerali erano previsti a Pian di Scalchi lunedì 27, ma in quel giorno il figlio, Mario Lucchesi, è stato trovato morto in casa a 47 anni. Le esequie della donna sono state rinviate.

Erano entrambi molto conosciuti, specie Lucchesi che lavorava in una cooperativa e era un apprezzato musicista. Era sassofonista in una band.

Notizie correlate