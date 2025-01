Capodanno cinese, musica e spettacoli al Barberino Outlet

In occasione del Capodanno cinese che quest’anno comincia il 29 gennaio, Barberino Outlet ospita fino al 9 febbraio, danze, musiche e parate scenografiche. I festeggiamenti durano circa due settimane e sono caratterizzati da tradizioni e rituali per augurare prosperità e fortuna.

Per il Centro è un’occasione da condividere con la comunità cinese locale, molto radicata nel territorio, e nel segno della multiculturalità per accogliere anche i numerosi turisti del paese asiatico in visita nella nostra regione.

Un meraviglioso allestimento con musica live tradizionale cinese e tante fiabesche lanterne rosse, crea un ponte con l’Oriente per trascorrere una giornata immersi nelle tradizioni di un popolo millenario.

Sabato 8 febbraio è il giorno clou della festa con l’attesa Danza del Drago, un live show per tutta la famiglia, in cui coloratissimi draghi sfilano lungo le vie dell’Outlet e la Danza del Leone con attori- ballerini che animano il grande animale per propiziare un anno di ricchezza e abbondanza.

Per una giornata indimenticabile arriva anche la Danza del Leone sui Pali, spettacolo in cui danzatori a tre metri di altezza e al suono di un tamburo danno vita al maestoso “re della foresta” attraverso emozionanti coreografie (gli spettacoli si terranno nel primo pomeriggio con durata dai 15 ai 30 minuti per un totale di 5 uscite).

Le sorprese non finiscono: nei primi due weekend di febbraio Barberino Outlet dona ai suoi ospiti un gadget portafortuna a scelta tra la moneta degli imperatori, eleganti bacchette o un gattino portaincenso. Dal 3 febbraio anche occasioni da non perdere - con promozioni fino al -70% sui prezzi outlet - per rinnovare il proprio guardaroba nei 130 negozi.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate