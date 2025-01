Controlli nel Pisano, denunce per alcol, droga e porto d'armi

Nella scorsa settimana i carabinieri della provincia di Pisa hanno intensificato i controlli contro il consumo di stupefacenti e il porto abusivo di armi.

A Pisa, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre a San Giuliano Terme un 44enne è stato fermato con un tasso alcolemico tre volte oltre il limite. A San Miniato, sono stati denunciati un uomo per guida in stato di ebbrezza e due persone per guida senza patente.

A Volterra, i Carabinieri hanno denunciato un 50enne e un 26enne per porto ingiustificato di coltelli di oltre 20 cm. Nella stessa città, un 32enne è stato denunciato per rifiuto dell’esame tossicologico dopo essere stato trovato con 1,60 grammi di hashish.

Infine, a Fauglia, due cittadini di 30 e 24 anni sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere.

Notizie correlate