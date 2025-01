Ubriachi, colpiscono e danneggiano l'ambulanza mentre trasporta un ferito

Un'ambulanza è stata attaccata a Arezzo con lancio di oggetti. Un mezzo della Croce bianca con due volontari è stato preso d'assalto e una bottigliata avrebbe spaccato il vetro posteriore. Il tutto mentre il veicolo stava trasferendo dall'ospedale cittadino a una struttura privata, una casa di cura, un paziente in gravi condizioni.

Quest'ultimo, assistito con l'ossigeno, non avrebbe riportato lesioni dirette. Sia lui che i volontari hanno subito un forte spavento. Secondo prime informazioni la reazione c'è stata davanti a un pub da parte di avventori in strada, che verosimilmente intralciavano il passaggio del mezzo di soccorso ed erano ubriachi.

In via della Faggiola, dopo aver parcheggiato, l'ambulanza è stata bersaglio di lancio di sassi, accendini e bottiglie. Gli stessi volontari - così i primi racconti - hanno tirato dritto scansando il gruppo che inveiva contro di loro, per tutelare il paziente e metterlo al riparo da intemperanze ulteriori. La Croce Bianca dovrà rimanere senza ambulanza fino a quando non sarà riparata.

