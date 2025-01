Dimissioni dirigente a San Miniato, Filo Rosso: "Problema rilevante"

Il Comune di San Miniato è di nuovo senza un Dirigente ai Servizi Tecnici (Edilizia, Urbanistica, Attività Economiche ed Lavori Pubblici): il dirigente assunto dopo oltre 5 mesi dall’elezione del Sindaco e precisamente il 16 Ottobre 2024 ha dato le dimissioni dopo neanche tre mesi di servizio. Queste dimissioni sono solo l’ultimo atto di un esodo consistente che negli ultimi anni ha interessato molti dipendenti del Comune di San Miniato e che ha portato diversi uffici, quelli tecnici in particolare, in una situazione di evidente sofferenza. Il problema non è irrilevante, se la macchina comunale non funziona per scarsità di personale o per mancanza di una direzione adeguata ne soffrono i servizi offerti e quindi tutti i cittadini. Prendiamo ad esempio il servizio Urbanistica: vi è un Piano Strutturale adottato nell’aprile 2024 ed a quasi un anno dalla sua adozione non è ancora iniziato l’iter di valutazione delle osservazioni pervenute, ci chiediamo quando si potrà andare all’approvazione definitiva? Le lungaggini nell’approvazione di questi strumenti bloccano programmi di investimento e di sviluppo per il nostro territorio. Possiamo permetterci questi ritardi? Ma non solo: quante pratiche e permessi sono fermi all’ufficio Edilizia urbanistica e quanti soldi non si stanno incassando? E quanto ci stanno rimettendo i cittadini che aspettano mesi e mesi autorizzazioni e permessi? Ci chiediamo anche quante opportunità di finanziamenti, partecipazione a bandi ci siamo persi per non essere pronti a rispondere? Sappiamo bene, stante le risorse comunali, quanto la partecipazione a bandi di finanziamento sia fondamentale per intervenire sia a livello di sicurezza idrogeologica che di rigenerazione urbana; come possiamo rispondere a queste opportunità se abbiamo un numero di professionalità che non sono in grado di rispondere neppure al lavoro quotidiano? Abbiamo più volte richiesto che anche sul Piano Strutturale si definisse un percorso che coinvolgesse maggiormente sia il Consiglio che i cittadini ma ci hanno risposto come Bocchino dalla Gruber “Abbiamo vinto le elezioni e quindi …” Noi ribadiamo al Sindaco e alla maggioranza di questo comune che l’aver vinto le elezioni non li autorizza a non governare. Noi leggiamo nelle dimissioni del Dirigente la difficoltà nel portare avanti la situazione drammatica in cui gli uffici si trovano e ai quali il Sindaco, anche Assessore all’urbanistica, deve rispondere con un’azione tempestiva in modo da rimettere in moto in tempi brevi la macchina comunale con un numero adeguato di personale in grado di affrontare la situazione perché da questo dipende la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio.



Filo Rosso - San Miniato