Forte pioggia, disagi nel Fiorentino: le strade si riempiono d'acqua

Una forte pioggia si è abbattuta su Firenze. Ci sono allagamenti, il traffico è in tilt. Momentaneamente è rimasta bloccata proprio per allagamenti la tramvia, sia la linea T1 che la T2.

Ci sono tombini da cui è fuoriuscita acqua, ci sono molte strade piene d'acqua in centro e in periferia. Gli automobilisti sono fermi in strade che sembrano fiumiciattoli. Ancora è in corso la stima dei danni.

La polizia municipale segnala interventi in corso per allagamenti stradali in varie zone della città, dall'Oltrarno al Galluzzo, nei sottopassi e anche qualche ramo caduto.

Infomobilità, le strade con disagi a Firenze

Alle 8.30 è stata chiusa via delle Cascine con blocco temporaneo della circolazione, stesso provvedimento poco prima delle 10 per vicolo di San Marco Vecchio. Allagamenti vengono segnalati in via Artemisia Gentileschi, via Livorno, via San Bartolo a Cintoia, viale Undici Agosto, via Luigi Lanzi, via Incontri, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo, via delle Bagnese, via San Piero a Quaracchi, viale Milton, via di Soffiano, viale Corsica, via del Fossetto, via di Rifredi, piazza Dalmazia. In via di San Leonardo restringimento di carreggiata e traffico rallentato, allagato il sottopasso di via Circondaria.

Problemi anche in provincia

In Toscana era stata diramata un'allerta meteo arancione. Secondo le previsioni, le condizioni di pioggia e instabilità potrebbero proseguire nelle prossime ore.

Si segnalano anche straripamenti in Fi-Pi-Li tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione Firenze, il traffico è rallentato.

In provincia chiuse al traffico alcune strade del comune di Vaglia, con l'amministrazione che invita a evitare spostamenti non necessari. Sono circa una ventina le strade in città completamente allagate. Problemi anche a Borgo San Lorenzo, specie nelle frazioni.

