Proseguono i lavori di rinnovamento di due scuole a Fucecchio

Proseguono a Fucecchio come da cronoprogramma i lavori di rinnovamento del polo dell’infanzia di via Foscolo e della nuova scuola dell’infanzia di Vedute, entrambi finanziati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il primo progetto relativo al plesso di via Foscolo, dal costo complessivo di oltre 6 milioni di euro, darà vita ad una nuova struttura composta da tre edifici moderni e funzionali. Come previsto dal PNRR, i lavori termineranno entro il 31 dicembre 2025, mentre per il collaudo ci sarà tempo fino al 30 giugno 2026 Entrando nello specifico del progetto, il nido comunale “La gabbianella” sarà ampliato, raddoppiando i posti pubblici ad oggi disponibili, mentre al posto dell’attuale scuola dell’infanzia “Il grillo parlante” ne sarà costruita una completamente nuova, realizzata con materiali ed impianti ecosostenibili. A completare il polo ci sarà infine la nuova mensa scolastica, che arriverà a produrre fino al 1500 pasti al giorno.

Il secondo intervento relativo alla scuola dell’infanzia “La casetta nel bosco” di Vedute, dal costo complessivo di circa 1,5 milioni di euro, permetterà di costruire un plesso scolastico nuovo e perfettamente integrato con la natura, realizzato utilizzando sistemi, materiali ed impianti che ne consentiranno la classificazione in nZEB (Near Zero Energy Building). Al conseguimento del suddetto obiettivo concorreranno, oltre alle strutture che compongono l’involucro disperdente dell’edificio, anche tutti i componenti che costituiscono gli impianti meccanici, in particolare l'utilizzo di una pompa di calore idronica con impianto interno costituito da pannelli radianti a pavimento. L'edificio sarà inoltre dotato di un impianto fotovoltaico sulla copertura con potenza di picco pari a 13kWp. I lavori, dopo un ritardo iniziale, stanno proseguendo come da cronoprogramma e termineranno entro l’anno. La nuova scuola, realizzata in una posizione più arretrata rispetto alla strada, ospiterà due sezioni, ciascuna con annessi spogliatoio e servizi igienici, e con la predisposizione per una eventuale terza sezione. Ogni aula, inoltre, sarà direttamente collegata con gli spazi esterni per le attività all’aperto.

“Si tratta di due opere importanti per l’intera comunità, frutto della grande capacità del nostro ente di intercettare i fondi del PNRR – spiega la sindaca di Fucecchio Emma Donnini -. Per questo ci tengo innanzitutto a ringraziare i tecnici e i dipendenti comunali che stanno seguendo con grande cura e attenzione il procedere dei lavori. Le scuole sono sempre state al centro della programmazione della nostra amministrazione e con queste due opere torniamo a confermare la volontà di mantenere un sistema di scuole pubbliche di grande qualità, sia dal punto di vista educativo e didattico, sia da quello architettonico ed energetico. Un sistema che può contare su sei scuole dell'infanzia, sei scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado che assicurano alle famiglie una risposta concreta in termini di percorso educativo e formativo”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

