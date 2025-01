Parole di Vallini su Nardini, FI San Miniato: "Strumentalizzazione che dimostra pochezza di valori"

Le frasi del capogruppo di Forza Italia Paolo Vallini sull'assessora regionale Alessandra Nardini hanno un'eco che dura ancora oggi. Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato ha deciso di prendere posizione sul caso "della gonna svolazzante per ricondurlo entro confini congrui e scriverne la parola fine", come si legge in una nota.

E ancora: "A nostro avviso la vicenda, che ha ormai assunto toni grotteschi, ruota totalmente intorno al concetto di rispetto, ovvero quell''atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza verso una persona, istituzione civile o religiosa o alle cose che le simboleggiano' (cit. Treccani). La presa di posizione, peraltro a titolo personale, del nostro Capogruppo fa esclusivamente riferimento alla mancanza di tale atteggiamento in un evento istituzionale e per di più in presenza di una autorità religiosa e la brutale strumentalizzazione che tutte le forze politiche avverse presenti in Consiglio ne hanno fatto dimostra soltanto pochezza di idee e di valori".

Da FI si aggiunge: "Patetiche risultano le ripetute accuse di sessismo mosse dall’Assessora Nardini, palesemente alla ricerca di notorietà e di voti in vista della prossima tornata elettorale. Totalmente fuori luogo la celerità con cui la Vice-Sindaca Bonaccorsi si è adoperata 'a tutela' della Assessora… Se la Giunta di cui fa parte si muovesse altrettanto celermente nell’azione di governo della cosa pubblica comunale avremmo molti meno problemi".

