Firenze, muore a 28 anni per un tumore. Parte raccolta fondi per aiutare i figli

Aveva solo 28 anni Erika Andone quando, pochi giorni fa, è scomparsa per un tumore. La sorella, Monalisa, ha lanciato, da Firenze, una raccolta fondi per aiutare i suoi due figli per il futuro, in particolar modo con lo studio e per fargli conoscere il mondo.

“Erika aveva scoperto poco più di un anno fa di avere un tumore alla rinofaringe, affrontando le terapie come un supereroe finché - racconta su GoFundMe la sorella - pochi giorni fa non ci ha lasciati”.

“Vorrei avviare una raccolta fondi - scrive - per aiutare il suo compagno William e i figli, di sei anni e di tre e mezzo, che con grande difficoltà stanno cercando di andare avanti: possiamo aiutare William a creare un futuro migliore per entrambi i bambini, riuscendo a passare con loro più tempo possibile senza mai fargli mancare niente”.

“Erika - aggiunge - voleva che i figli viaggiassero scoprendo il mondo in tutte le sue meraviglie”.

“Vorrei tanto riuscire a spiegarvi chi era - continua Monalisa - ma purtroppo le parole non bastano: era il collante che teneva tutti noi uniti, era pura luce, era simpatica, empatica e sempre gentile con il prossimo. Una mamma meravigliosa e una sorella splendida”.

“Sarà per sempre il nostro supereroe - conclude - la stella più brillante del cielo. I suoi figli ce la ricorderanno nella maniera più bella e pura”.

L’iniziativa ha raccolto, grazie alla generosità di duecento donatori, la cifra di 7.400 euro in pochi giorni. È raggiungibile tramite questo link .

Fonte: GoFundMe - Ufficio Stampa

