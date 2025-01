Da Pisa a Sanremo: l'avventura del massaggiatore Gianni Bonadies coi bnkr44

Torna il Festival di Sanremo e anche quest’anno Pisa parteciperà con l’inviato speciale del benessere. Dopo il successo dello scorso anno, il massaggiatore olistico e sportivo Gianni Bonadies dello studio Macramè è nuovamente chiamato nella 'città dei fiori' per una settimana di lavoro a stretto contatto con i protagonisti del Festival della canzone italiana.

Collaboratore dello staff fisioterapico del Lenergy Pisa BS e nel frattempo diventato massaggiatore ufficiale del collettivo musicale Bnkr44, durante la scorsa edizione del Festival Bonadies ha svolto il servizio di massaggi benessere non soltanto in favore dei giovani artisti di Empoli, ma anche per l’intero entourage. Un’esperienza densa e impegnativa, ma ricca di soddisfazioni e di riscontri positivi anche al rientro a Pisa, dove l’eco della settimana del Festival si è positivamente riflesso sullo studio di via Abba.

"Essere chiamato a Sanremo 'il massaggiatore dei vip' è incredibile, non è da tutti avere la possibilità di toccare con mano delle celebrità", ammette Bonadies.

Quest’anno l’esperto massaggiatore d’adozione pisana sarà ospite del salotto delle celebrità, una struttura dalla quale passeranno molti personaggi come attori, presentatori, influencer, radiofonici e ospiti, nell’ottica di allargare il servizio dei massaggi olistici anche a figure ulteriori rispetto ai cantanti.

"Ciò non esaurirà il mio lavoro, perché come lo scorso anno sarò a disposizione dei cantanti in gara ogni giorno 24 ore su 24, sempre con valigetta pronta per raggiungere l’artista in pochi minuti", spiega Bonadies. "Se tutte le celebrità hanno vita molto frenetica a Sanremo, io sarò lì per offrire loro un massaggio rilassante, volto a sciogliere la tensione accumulata durante la settimana".

Un servizio efficiente con tempistiche stringenti sarà l’imperativo di Gianni Bonadies dal 10 al 15 febbraio, giorno della finale. Un secondo importante appuntamento carico di aspettative e con la prospettiva di sei o sette massaggi in media al giorno.

"Sarà tosta ma torno volentieri a Sanremo e con maggiore esperienza, forte di una nuova chiamata a conferma della bontà del lavoro svolto lo scorso anno", conclude il massaggiatore.

