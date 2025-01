Use, Valentino: "Con la Mens Sana voglio 40 minuti di fuoco"

“Le parole stanno a zero, servono quaranta minuti di fuoco contro la Mens Sana”. Coach Luca Valentino non usa giri di parole per presentare la partita che mercoledì sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Barbarulo di Vinci e Baldini di Castelfiorentino) vedrà di fronte la sua Use Computer Gross e la formazione senese allenata dall’ex Abc Paolo Betti. Con due gare da giocare, non serve fare troppi calcoli per capire che, per tutte e due, è una partita decisiva o quasi per entrare fra le prime sei.

Entrambe le squadre, oltretutto, vengono da un brutto fine settimana. I senesi battuti in casa da Quarrata, i biancorossi superati a Lucca. Ed anche qui il commento del tecnico biancorosso è lapidario. “Lucca ci ha surclassato in tutto – spiega - trovando punti ed ottime percentuali con tutti i giocatori. Contemporaneamente è stata la nostra peggior prestazione dell'anno”. Questo per chiudere subito questa pagina e dire alla squadra che, vuoi per la classifica, vuoi per l’orgoglio, serve subito una reazione. “La Mens Sana, nonostante la sconfitta, è più che viva e, come la maggior parte delle squadre, si è rinforzata inserendo Blasa Yokic. Servirà quindi una prestazione sopra le righe per portare a casa una vittoria che sarebbe decisiva”.

Sarà una partita importante anche per il pubblico. Oltre ovviamente ai tifosi di casa anche da Siena è previsto l’arrivo di molti sostenitori che, abitualmente, seguono la loro squadra. Per i consueti problemi di capienza del palazzetto, la società biancorossa ha come sempre concordato il numero dei tagliandi per il club ospite e quindi, una partita così importante, avrà la cornice di pubblico che merita.

Come sempre è prevista la diretta sul canale youtube usebasket.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa