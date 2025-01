Controllo di vicinato, Montelupo nel cuore: "Accogliamo con favore l'iniziativa"

"Per i montelupini che pensano che Montelupo sia un paese tranquillo, per quelli che in vari post hanno offeso i concittadini che invece tutta questa tranquillità non la percepivano" scrive sui social Maddalena Pilastri, capogruppo di Montelupo nel cuore, in risposta all'articolo sul rilancio del progetto di "Controllo di vicinato" da parte dell'amministrazione che ha scritto al prefetto. "A tutti questi montelupini ora chiedo: ma il Sindaco allora perché sta facendo questo?" aggiunge la consigliera.

"Accogliamo con favore questa iniziativa, che già a luglio del 2024, in occasione del primo consiglio comunale, avevamo caldamente richiesto, come avevamo richiesto l'introduzione del DASPO urbano, accolta da questa amministrazione. Riporto un pezzo dell'intervento del consigliere Pavese in occasione della presentazione delle linee programmatiche 2024-2029 della nuova amministrazione: 'C’è poi la questione legata alla sicurezza urbana, alla quale è dedicato un breve paragrafo elencando quello che avete già fatto, secondo noi poco, senza introdurre sostanzialmente niente di nuovo se non generici patti di zona per la sicurezza.

Ovviamente, su questo tema vi incalzeremo continuamente come abbiamo già fatto in questo scorcio di mandato, pensando ancora che quel che proponevamo, il famoso sistema di sicurezza integrata, fatto anche di DASPO urbano, controllo di vicinato reale e funzionante, ..., collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, sia ancora valido per prevenire i molteplici reati di micro criminalità, vandalismo e furti che spesso non compaiono nelle statistiche per la sfiducia del cittadino anche nell’andare a denunciare'. Sulla sicurezza 'pensiamo che non si possa avere un cambio di passo solo dando una delega nuova ad un Assessore. Per questo, a differenza di molti programmi locali, di Centrodestra e di Centrosinistra, noi non avevamo questa proposta, ma avremmo voluto che la delega alla sicurezza fosse presa direttamente in mano dal Sindaco', mentre su quelle che sono definite risposte concrete è citata 'l’incremento di unità, sia al livello di Polizia Locale che dei Carabinieri e Polizia'.

Noi - conclude la consigliera Pilastri - siamo fieri di essere al fianco dei nostri concittadini e di farci portavoce dei loro bisogni e necessità. Indipendentemente dal loro colore politico. Perché Montelupo ci sta a cuore. Tutto Montelupo".

