Le scuole di Fucecchio celebrano la diversità per combattere il bullismo

In occasione della Giornata nazionale dei calzini spaiati e della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, che ricorrono il 7 febbraio, le scuole di Fucecchio hanno deciso di scendere in campo per celebrare la diversità come forma di arricchimento contro il bullismo e il cyberbullismo, espressioni manifeste di odio e violenza. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione l’Istituto Comprensivo Fucecchio, l’Istituto Superiore “Arturo Checchi” e la Fucecchio Servizi, vuol stimolare le riflessioni degli studenti su questa tematica, andando ad interessare le scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori. Un progetto che porta avanti un percorso già intrapreso negli anni passati e culminato nel 2024, quando l’iniziativa “Il paradiso dei calzini spaiati”, volta a celebrare la bellezza della diversità e dell’unicità di ciascuno, ha ottenuto il riconoscimento anche da parte della Presidenza della Repubblica.

Gli studenti avranno tempo fino al 14 febbraio per realizzare elaborati grafici o testi sul tema “valorizzare la diversità come forma di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, che saranno poi pubblicati sui profili Facebook e Instagram del Comune di Fucecchio.

“Ringrazio le due dirigenti scolastiche, Angela Surace e Genny Pellitteri, insieme alle quali abbiamo voluto unire le celebrazioni delle due giornate per lanciare un messaggio forte: la diversità è ciò che ci arricchisce e per questo rappresenta la prima, grande ricetta per combattere ogni forma di odio – spiega la sindaca di Fucecchio Emma Donnini -. Un messaggio tanto più importante in una comunità multiculturale come la nostra, su cui crediamo sia fondamentale stimolare le riflessioni degli studenti. Comprendere l’unicità di ciascuno e la bellezza della diversità è il solo modo che ci permette di aprirci all’altro e contrastare ogni forma di violenza, di cui il bullismo e il cyberbullismo fanno parte”..